In Magdeburg-Altstadt hat am frühen Mittwochmorgen eine Gartenlaube gebrannt.

Magdeburg (vs) l Nach Angaben der Magdeburger Feuerwehr kam es gegen 6.50 Uhr am Morgen des 4. März 2020 zu einem Einsatz in der Gartensparte "Deutsche Reichsbahn Mitte" in der Magdeburger Altstadt. Eine Gartenlaube brannte in voller Ausdehnung.

Feuerwehrleute löschten den Brand im Bereich der ehemaligen Festung in der Maybachstraße. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Zum Einsatz kam die Feuerwache Nord der Berufsfeuerwehr mit dem Einsatzleitdienst sowie einem Löschzug und zwölf Kameraden.