Seit 2008 ist an der Hubbrücke in Magdeburg eine Installation von Maurizio Nannucci in Betrieb. Doch die Leuchtbuchstaben sind in der Vergangenheit wiederholt Vandalismus zum Opfer gefallen.

"Von hier aus noch viel weiter" leuchtet in roten Buchstaben an der Hubbrücke in Magdeburg.

Magdeburg - Es ist wohl eines der meistfotografierten Motive in Magdeburg. Von der Sternbrücke aus schweift der Blick die Elbe entlang und über die Hubbrücke hinweg zum Dom.

Besonders eindrucksvoll erscheint dieses Panorama in den Abend- und Nachtstunden, wenn das Lichtkunstwerk von Maurizio Nannucci erstrahlt.

In roten Neonlettern ist auf der Südseite der Spruch „Von hier aus noch viel weiter“ zu lesen. Auf der anderen Seite leuchtet in blauen Lettern „Von so weit her bis hierhin“. Seit 2008 ist die Lichtinstallation am Überbau der Brücke in Betrieb.

Doch leider kommt es wiederholt zu Vandalismus oder anderen Defekten. Im Januar dieses Jahres hatten unbekannte Täter rund 120 Kabel von der Hubbrücke gestohlen, wodurch die Stromversorgung komplett lahmgelegt wurde.

Nach geleisteter Reparatur sind zuletzt wieder Buchstaben auf der roten Seite dunkel geblieben. Doch mittlerweile sind auch diese ganz offenbar repariert und das Kunstwerk ist damit wieder in voller Leuchtstärke zu erleben. Bleibt zu hoffen, dass es nun länger von Schäden verschont bleibt.