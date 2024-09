Großeinsatz nach Einbruch Hubschrauber über Magdeburg: Polizei schnappt Einbrecher

In Magdeburg-Neustadt hat es am Donnerstagabend (12.9.2024) einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Dabei wurde auch per Hubschrauber nach den Unbekannten gesucht. Nun konnten zwei Tatverdächtige geschnappt werden.