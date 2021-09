Hundefreunde gehen mit ihren Vierbeinern in Magdeburger Freibad baden

Am Sonnabend nutzen wieder Zwei- und Vierbeiner das Carl-Miller-Bad für den Hundebadetag in Magdeburg.

Magdeburg - Nach gelungener Premiere im Vorjahr soll der Hundebadetag wiederholt werden. Hundebesitzer werden am Sonnabend im Carl-Miller-Bad erwartet, wo sie nach Ende der Badesaison die Möglichkeit erhalten, mit ihren Tieren ins Wasser zu steigen. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr sind Zwei- und Vierbeiner aus Magdeburg und Umgebung zum Hundebadetag willkommen, wie es vom Vorstand des Vereins Pfotenfreunde als Veranstalter hießt. Dazu wurde von der Stadt rechtzeitig die Chlorzufuhr eingestellt. Die Freibäder werden vor Beginn der nächsten Saison umfassend gereinigt, so dass niemand im nächsten Jahr mit einem unerwünschten Hundehaar in Berührung kommt.