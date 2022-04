Hunderte Besucher kommen zum Saisonabschluss in das Steinzeitdorf Randau in Magdeburg

Zum Saisonabschlussfest war das Steinzeitdorf Randau in Magdeburg so voll wie seit Jahren nicht. Nach den Einschränkungen durch Corona macht das Hoffnung für das nächste Jahr.

Foto: ST-Photographie by S. Steinicke-Thiel

Besucheransturm im Museum. Gut 800 Gäste zählte das Steinzeitdorf Randau in Magdeburg zum Abschlussfest.

Magdeburg - Der Förderverein Randau lädt zum Saisonabschlussfest in das Steinzeitdorf Randau und Hunderte Besucher kommen. Was in der Vergangenheit nicht unüblich war, ist mit Corona zum Problem geworden. Im Vorjahr musste das traditionelle Fest ersatzlos ausfallen.