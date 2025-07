Wasser ist ihr Element: Birgit Doßow hat in der damaligen Dynamo-Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg mit dem aktiven Schwimmen begonnen. Heute trainiert sie hier wieder.

Magdeburg. - Sie musste erst von ihren Freundinnen überredet werden: Die Magdeburgerin Birgit Doßow, die als Ärztin in der Uniklinik arbeitet, hat sich entschieden, bei den World-Masters in Singapur an den Start zu gehen. In derselben Schwimmarena, in der aktuell die SCM-Schwimmer wie Lukas Märtens um WM-Medaillen kämpfen. Dabei liegt ihr letzter Wettkampf Jahrzehnte zurück.