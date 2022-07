Im Osten eine Kultfigur – Lieder von Gundermann auf der Bühne in Magdeburg

Schauspieler Alexander Scheer und Regisseur Andreas Dresen & Band sind am 9.7.2022 zu Gast in der Festung Mark in Magdeburg. Sie spielen Gundermann.

Magdeburg - Leicht verspätet, gerade erst angekommen, noch leicht einen sitzen und zwischen Soundcheck und Abendessen ruft Alexander Scheer, Darsteller der Rolle des Gundermann, an. Am 9. Juli 2022 gastiert er ab 20 Uhr mit Regisseur Andreas Dresen in Magdeburg. In der Festung Mark spielen sie Lieder aus dem prämierten Film „Gundermann“.