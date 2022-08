An der Neuen Strombrücke in Magdeburg wird auch an den Wochenenden gearbeitet werden. Dies kann auch zu Ruhestörungen führen, teilte die Stadt mit.

An der Neuen Strombrücke in Magdeburg wird im September auch an den Wochenenden gearbeitet. Es kann zu Ruhestörungen kommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu Ruhestörungen kann es aufgrund von Arbeiten an der Neuen Strombrücke in Magdeburg kommen. Insbesondere in der nahen Wohnbebauung sei dies durch den Einsatz von Teleskopstapler und -bühnen, aber auch verschiedenen Kleingeräten mögliche. Dies teilte die Stadt mit.

Demnach würden im September auch an den Wochenenden an der Brücke Arbeiten vorgenommen. Zwischen 7 Uhr und 16 Uhr müssten Arbeiten am westlichen Brückenpfeiler und auf der Brücke im Elbbereich ausgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.