Im Städte-Vergleich liegen Magdeburg und die MVB bei den Preisen im Nahverkehr vorn

Magdeburg - Hinsichtlich der Preise im öffentlichen Personennahverkehr erreicht die Stadt Magdeburg im Vergleich mit 42 anderen Städten in Deutschland einen achten Platz – vor Halle auf Platz 19. Das gute Ergebnis relativiert sich beim Blick auf die einzelnen Kategorien. Auf der Grundlage von Fahrpreisen hat das Internetportal Testberichte.de den Nahverkehr in 43 Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern verglichen. Vorn liegt Magdeburg beispielsweise bei den Kosten für einen Einzelfahrschein (3. Platz) und für eine Kurzstrecke (5. Platz), ebenso bei den Monatskarten (3. Platz) und ab wie vielen sich diese lohnt (5. Platz). Doch nicht in allen Bereichen schneidet die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt so gut ab. Weit abgeschlagen ist sie, wenn es um die Fahrpreise für Kinder und Schüler geht. 1,80 Euro zahlen Kinder für die einfache Fahrt. Schwerin liegt mit einem Euro auf dem 1. Platz.