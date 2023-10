Die Otto-von-Guericke-Universität hat ihre Studienanfänger bei der Immatrikulationsfeier im Opernhaus begrüßt. Für welche Studienfächer sich die jungen Frauen und Männer eingeschrieben haben und was Magdeburg für sie so attraktiv macht.

Was junge Menschen zum Studieren nach Magdeburg treibt

Magdeburg - Das Abenteuer Studium geht in die nächste Runde: Die Otto-von-Guericke-Universität hat am Montag ihre neuen Studienanfänger für das kommende Wintersemester im Magdeburger Opernhaus begrüßt. Eine erste Möglichkeit für die jungen Frauen und Männer, ihre Kommilitonen und die Universität kennenzulernen.

Wie auch in den vergangenen Jahren kommen dabei viele von ihnen aus Magdeburg oder der Umgebung, wie beispielsweise Nikita Samojlenko aus Möser. Der 18-Jährige wird ab diesem Semester Betriebswirtschaftslehre studieren. Wirtschaft habe ihn schon lange interessiert, außerdem sei es sehr praktisch, dass die Uni so nah an seinem Wohnort ist, erzählt er.

Erstsemester aus Deutschland und dem Ausland bei der Immatrikulationsfeier in Magdeburg dabei

Einen weiteren Anreiseweg hatte Adelina Kopshychyk. Erst Ende letzter Woche sei die 18-Jährige aus der Ukraine nach Magdeburg gezogen, um hier Chemieingenieurwesen im Bachelor zu studieren. „Es ist ein sehr interessantes Fach, das meiner Meinung nach Zukunft hat“, erklärt sie.

Neben den Bachelor-Erstsemestern haben auch viele Studentinnen und Studenten bei der Immatrikulationsfeier ihren Weg in den Opernsaal gefunden, die sich für ein Masterstudium neu eingeschrieben haben.

Lehramt, Wirtschaft, Chemie und mehr

Liza Kückmann, 22 Jahre alt, studiert ab sofort Lehramt an berufsbildenden Schulen für die Fächer Sozialpädagogik und Mathe. Zuvor hatte sie an der Hochschule Magdeburg-Stendal Kindheitswissenschaften studiert. Magdeburg sei die einzige Uni gewesen, erzählt sie, an der sie sich mit ihrem Bachelorabschluss für das Lehramtsstudium bewerben konnte.

Auch Ali Murtaza hat es für sein Masterstudium nach Magdeburg verschlagen. Der 25-Jährige aus Pakistan hat sich für den Studiengang Operations Research ans Business Analytics entschieden. Er sei erst vor einer Woche in die Landeshauptstadt gezogen, erzählt er. Doch das, was er bis jetzt von der Stadt gesehen hat, habe ihn sehr beeindruckt. „Magdeburg scheint eine wirklich schöne und kulturelle Stadt zu sein“, schildert er seinen ersten Eindruck.

Mit der Immatrikulationsfeier starteten auch offiziell die Einführungstage der Universität. Noch bis Freitag können Studienanfänger und -anfängerinnen bei verschiedenen Workshops und Veranstaltungen ihren Studiengang und den Campus kennenlernen.