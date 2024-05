Von 2012 bis 2016 war Winfried Willems Präsident des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt. Von Anfang an ist er Vorsitzender des 2016 gegründeten Vereins Magdeburger Orgelmusik. Am Dienstag erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Letztmalig übernimmt er in diesem Jahr die Leitung der Konzertreihe „Orgelpunkt“.

Foto: Viktoria Kühne