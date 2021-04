Impftermine in Magdeburg schon wieder ausgebucht

Ein Arzt bereitet Spritzen für eine Corona-Schutzimpfung vor. In Magdeburg waren die Termine der Stadt in kurzer Zeit erneut ausgebucht.

Magdeburg. Die Nachfrage nach einer Corona-Schutzimpfung ist ungebrochen groß. 3300 Termine mit mRNA-Vakzinen hatte die Stadt Magdeburg am Dienstagabend in ihrem Impfportal freigeschaltet. Erneut war der Andrang so groß, dass der Server zusammenbrach. Die Folge: User sahen nur graue Balken.

Die letzten Termine sind am Mittwochvormittag verteilt worden.

Um 12.30 Uhr will Oberbürgermeister Lutz Trümper am Mittwoch wieder bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in Magdeburg informieren.