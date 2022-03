Navigation In Magdeburg wurde Sachsen-Anhalts erster geodätischer Referenzpunkt gesetzt

Ob die GPS-Funktion eines Navigationsgerätes oder Smartphones die richtigen Koordinaten anzeigt, kann nun am Hochwasserrückhaltebecken der Schrote in Magdeburgs Stadtteil Diesdorf überprüft werden. Dort wurde am 1. Dezember 2021 Sachsen-Anhalts erster geodätischer Referenzpunkt eingeweiht.