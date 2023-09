Wie die Stadt Magdeburg in einer Pressemitteilung erklärt, bleibt das Sozial- und Wohnungsamt eine Woche geschlossen.

Magdeburg (vs) - Das Sozial- und Wohnungsamt im Wilhelm-Höpfner-Ring 4 ist vom 11. bis 15. September geschlossen. Grund ist der weitere Abbau des großen Bearbeitungsrückstands als Folge des hohen Antragsaufkommens seit dem Jahresbeginn, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Für dringende Anliegen ist eine Notbetreuung zu den Sprechzeiten des Amtes abgesichert. Der Fachbereich der Zuwanderung in der Georg-Kaiser-Straße 3 ist von der Schließung nicht betroffen.

Mit den jüngsten Schließwochen des Amtes im Juni und August konnten unter anderem mehr als 2.000 Postvorgänge und somit ein erheblicher Teil des Rückstandes abgebaut werden. Bei den Leistungen Stadtpass (Otto-City-Card) sowie Bildung und Teilhabe konnten die Bearbeitungszahlen gegenüber Wochen mit Öffnungszeiten verdoppelt werden.

Alle Informationen zu den Leistungen sind unter https://www.magdeburg.de/Soziales verfügbar. Termine kann man unter https://terminvergabe.magdeburg.de/ im Internet buchen.