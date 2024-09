Die Integrative Kindertagesstätte Spatzennest eröffnete am vergangenen Freitag offiziell ihren neuen Multifunktionsplatz. Wo zuvor ein karger Fleck war, ist nun ein Ort der Begegnung entstanden.

Magdeburg. „Wir wollten den Kindern den Wunsch nach einem neuen Sportplatz erfüllen“, erklärt Anika Dirks vom Förderverein der Integrativen Tagesstätte Spatzennest. Zahlreiche Eltern und mehrere Magdeburger Firmen spendeten deswegen knapp 18.000 Euro und ermöglichten so den Bau eines neuen Sportplatzes.

Wo zuvor ein unebener, von Wurzeln durchzogener und karger Fleck war, entstand in den letzten zwei Jahren ein richtiger Ort der Begegnung. Der nun ebene und mit Kunstrasen ausgestattete Platz soll künftig zum Spielen und Sport treiben anregen. „Durch Corona ist in der Kita leider der Sport etwas eingeschlafen. Mit dem neuen Platz ist es uns jetzt möglich, den Sport wieder mehr in den Kitaalltag zu integrieren“, erzählt Anika Dirks.

Neuer Sportplatz hilft bei besserer Integration von Kindern mit Handicap

Durch die zwei neuen Fußballtore können die Kinder, unter denen sich bereits etliche Fans des 1. FC Magdeburg tummeln, nun endlich der beliebten Sportart nachgehen. Doch der Multifunktionsplatz bietet weit mehr als die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Auch Mannschaftssportarten wie Basketball oder Bewegungsspiele können hier künftig stattfinden. „Wir wollten einen Platz schaffen, an dem alle Kinder, auch die mit Handycap Sport treiben können“, so Anika Dirks.