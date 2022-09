Ottersleben Intel stellt sich Bürgerfragen bei Volksfest in Magdeburg

Intel baut eine Giga-Fabrik für die Chip-Herstellung am Eulenberg in Magdeburg. Das liegt in direkter Nachbarschaft zu Ottersleben. Beim 33. Volks- und Heimatfest suchte am Sonnabend (3. September) eine Delegation des Weltkonzerns den Dialog mit den Bürgern.