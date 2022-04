Internetausfall bei MDCC? Zahlreiche Nutzer melden Probleme

Der Magdeburger Telekommunikationsanbieter MDCC scheint am Dienstagnachmittag mit einer größeren Störung zu kämpfen. Mehrere Nutzer meldeten Probleme mit ihrer Internetverbindung.

Magdeburg/DUR/awe - Zahlreiche Magdeburger melden am Dienstag, dass sie Netzprobleme mit dem Anbieter MDCC haben. 77 Personen gaben auf dem Portal Allestörungen.de bekannt, dass der Internetempfang seit etwa 15 Uhr gestört ist. Weitere Meldungen folgten bis 16 Uhr.

In den vergangenen 24 Stunden gab es zudem kurzzeitige Netzprobleme, wie die Nutzer auf dem Portal mitteilen.

Wie MDCC auf Nachfrage mitteilte, gab es am Dienstag eine sogenannte Clusterstörung in den Netzgebieten Abendstraße, Ankerstraße und Käthe-Kollwitz-Straße. Die Störung sei mittlerweile aber behoben, so ein Mitarbeiter des Unternehmens.

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Störungen beim Magdeburger Telekommunikationsanbieter von dessen Kunden gemeldet.