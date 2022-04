Spurensuche Jesus aus Südtirol könnte von Magdeburger Künstler stammen

In einer Kapelle des Südtiroler Dorfes Tirol steht eine Jesusstatue, über die Einheimische berichten, dass das Original in Magdeburg stand. Ein Künstler habe sie einst gesehen und eine Kopie angefertigt. Doch trotz Suche einer Magdeburgerin, fehlt von der Statue in Magdeburg jede Spur. Können die Leser der Volksstimme helfen?