In welchen Unternehmen arbeiten die meisten Magdeburger? Ist auch Ihr Arbeitgeber bei dem Ranking für Magdeburg dabei? Tatsächlich finden sich in der Liste Firmen, die viele Magdeburger gar nicht genau kennen.

Magdeburg - Magdeburg ist die Stadt in Sachsen-Anhalt, in der die meisten Menschen arbeiten. Viele von ihnen wohnen in Magdeburg, andere pendeln aus dem Umland. Was die 100 Unternehmen und Institutionen sind, bei denen die meisten Arbeitnehmer angestellt sind, das erfahren Sie in diesem Artikel. Ist auch Ihre Firma dabei?

Zuletzt pendelten 44.883 Menschen in die Landeshauptstadt Magdeburg zum Arbeiten. Am häufigsten sind die Einpendler im Gesundheits- und Sozialwesen, im Dienstleistungsbereich und im Handel beschäftigt. 30.708 Magdeburger, darunter etwa 25.000 Fachkräfte und Spezialisten, pendelten 2021 oftmals täglich für den Job in eine andere Stadt oder einen anderen Landkreis.

Die Hallenser verdienen am meisten. Der sogenannte Median des Bruttomonatsentgelt ist an der Saale mit 3170 Euro am höchsten. Auf Platz zwei liegt Magdeburg mit 3133 Euro und auf Rang drei Dessau mit 3058 Euro.

1. Stadtverwaltung Magdeburg

Die Landeshauptstadt Magdeburg selbst ist der größte Arbeitgeber. 4016 Menschen arbeiten hier - zum Beispiel in den verschiedenen Ämtern oder Eigenbetrieben.

Das Alte Rathaus am Alten Markt in Magdeburg mit der vergoldeten Nachbildung des Magdeburger Reiters. Foto: dpa

2. Universitätsklinikum Magdeburg

Das Uniklinikum liegt auf Platz 2 unseres Rankings der größten Arbeitgeber in der Landeshauptstadt. 3523 Arbeitnehmer sind hier beschäftigt.

Notaufnahme der Uni-Klinik Magdeburg Foto: dpa

3. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Die Uni kommt auf Platz 3: 2066 Arbeitnehmer sind hier angestellt.

Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Foto dpa

4. Klinikum Magdeburg

Platz 4 für das Klinikum Olvenstedt. 1956 Menschen gehen hier täglich zur Arbeit.

5. Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität

1495 Angestellte und Arbeitnehmer hat die Medizinische Fakultät der Uni.

6. Bosch Service Solutions Magdeburg GmbH

1272 Angestellte hat das Unternehmen mit Sitz im City Carré.

7. Bundesagentur für Arbeit

Auf Platz 7 kommt die Arbeitsagentur, von der die meisten Informationen für dieses Ranking stammen. 897 Menschen haben hier derzeit einen Job.

Agentur für Arbeit in Magdeburg Foto: dpa

8. Magdeburger Verkehrsbetriebe

Die MVB kommt natürlich auch unter die Top 10 der Unternehmen, mit den meisten Angestellten. 890 sind es ganz genau.

Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Foto: Martin Rieß

9. Verbund der zur Mediengruppe Magdeburg gehörenden Unternehmen mit Sitz in Magdeburg

Bei dem Firmenverbund, zu dem auch die Volksstimme gehört, sind aktuell 775 Menschen beschäftigt.

10. SWM Magdeburg

Die Städtischen Werke Magdeburg gehören zu den größten Arbeitgebern der Landeshauptstadt mit derzeit 750 Beschäftigten.

Mitarbeiter der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) Foto: dpa-Zentralbild

11. AOK Sachsen-Anhalt

Auf Platz 11 liegt die AOK Sachsen-Anhalt. 704 Menschen sind hier beschäftigt.

12. Pfeiffersche Stiftungen

Die Pfeiffersche Stiftungen zählen zu den größeren diakonischen Unternehmen in Deutschland und kommen deswegen auch auf Platz 11 mit 695 Mitarbeitern.

13. DB Netz AG

Die DB Netz AG ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Bahn und ist der größte Betreiber von Eisenbahninfrastruktur in Deutschland. In Magdeburg arbeiten 667 Menschen.

14. Windgeneratorenfertigung Magdeburg GmbH

Die Windgeneratorenfertigung GmbH ist ein seit über 20 Jahren wachsendes Unternehmen in der Branche der Generatorenfertigung. Aktuell gehen hier 604 Menschen täglich zur Arbeit.

15. Polizeiinspektion Magdeburg Sachsen-Anhalt

Auf Platz 15 kommt unsere Polizei. 580 Polizisten sowie weitere Beschäftigte zählen zur Polizeiinspektion Magdeburg.

16. Klinikum in den Pfeiffersche Stiftungen GmbH

Im Krankenhaus in Magdeburg-Cracau arbeiten 564 Menschen.

17 SITEL GmbH

Bei dem Telekommunikationsanbieter aus Sudenburg sind 556 Menschen beschäftigt.

18. Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Die Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH betreibt in Magdeburg mehrere Pflegeheime mit derzeit 556 Mitarbeitern.

19. Steinecke GmbH & Co.KG Meisterbäckerei

Die Steinecke-Bäckereien sind natürlich bekannt in Magdeburg. Das Unternehmen mit seinen Filialien beschäftigt 555 Mitarbeiter.

20. Strehlow GmbH

Das Familienunternehmen aus der Sanitätsbranche mit Hauptsitz in der Havelstraße hat 552 Beschäftigte.

21. regiocom SE

In dem Dienstleistungsunternehmen, das auf Call-Center-Service und Softwareentwicklung und IT-Betriebsleistungen spezialisiert ist, arbeiten 542 Mitarbeiter.

22. Nord/LB Norddeutsche Landesbank

Die Norddeutsche Landesbank ist ein Kreditinstitut öffentlichen Rechts der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. In Magdeburg arbeiten für die Nord/LB 507 Mitarbeiter.

23. Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt ist ein großer Arbeitgeber in Magdeburg mit 475 Beschäftigten.

24. E-Center Magdeburg Bördepark

Bei der zum E-Center im Bördepark gehörenden Edeka-Filialen arbeiten in Magdeburg 449 Mitarbeiter.

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Die Hochschule zählt zu den wichtigsten Bildunseinrichtungen des ganzen Landes. In Magdeburg sind 439 Menschen beschäftigt.

26. Sparkasse Magdeburg

Bei der Sparkasse Magdeburg haben die meisten Magdeburger ihr Konto. 421 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Sparkasse Magdeburg Foto: dpa

27. IKK gesund plus

Die IKK gesund plus mit Sitz in Magdeburg ist eine Krankenkasse mit 411 Mitarbeitern.

28. VS KJF gGmbH SA

Beim Kinder-, Jugend- und Familienwerk der Volkssolidarität mit Sitz in der Leipziger Straße sind 402 Mitabeiter beschäftigt.

29. NRZ Magdeburg Median Kliniken GmbH & Co.

Im Neurologischen Zentrum der Median Kliniken in der Gustav-Ricker-Straße arbeiten 388 Menschen.

30. DB Regio AG

Bei der Bahn in Magdeburg sind derzeit 375 Beschäftigte angestellt.

31. SK Glas- und Gebäudereinigung Seguin GmbH

Die Reinigungsfirma sk Seguin GmbH ist seit mehr als 25 Jahren in dieser Branche tätig und hat 364 Mitarbeiter.

32. Sekundarschulen und Gymnasien der Stadt Magdeburg

An den Sekundarschulen und Gymnasien der Stadt Magdeburg sind 358 Lehrkräfte beschäftigt.

33. DB Cargo AG

Das Transport- und Logistikunternehmen der Bahn hat 354 Mitarbeiter.

34. Schuberth GmbH

Der Magdeburger Helmhersteller Schuberth hat 347 Angestellte.

35. Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg GmbH

Krankenhaus St. Marienstift in Stadtfeld beitet 334 Menschen einen Arbeitsplatz.

36. Weidemann-Gebäudemanagement GmbH

Die Weidemann-Gruppe ist ein familiengeführtes Dienstleistungsunternehmen für Gebäudemanagement, Catering und IT-Dienstleistungen mit 333 Mitarbeitern.

37. Randstad Deutschland GmbH & Co. KG

Bei der Zeitarbeitsagentur sind 318 Menschen beschäftigt.

38. Medizinischer Dienst Sachsen-Anhalt

Beim Medizinischen Dienst in Magdeburg sind 316 Menschen angestellt.

39. ComTS Nord GmbH

Bei dem Tochterunternehmen der Commerzbank haben 314 Menschen einen Arbeitsplatz.

40. Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt

Die ÖSA ist ein öffen­tlich-recht­lichen Ver­si­che­rer in Sachsen-

Anhalt mit 310 Mitarbeitern.

41. Dussmann Service Deutschland GmbH NL Magdeburg

Dussmann ist Deutschlands größter sogenannter Multidienstleister (u.a. Gebäudereinigung, Catering, Sicherheit). In der Magdeburger Niederlassung sind 309 Mitarbeiter beschäftigt.

42. Malteser Hilfsdienst

Der Malteser Hilfsdienst e. V. in Deutschland ist eine katholische Hilfsorganisation, die vom Deutschen Caritasverband und zwei Gliederungen des Malteserordens gegründet wurde. Zur Bezirksgeschäftstelle Magdeburg gehören 302 Mitarbeiter

43. Minimax E.I.S. GmbH

Minimax beschäftigt sich mit Brandschutz und hat in Magdeburg 298 Beschäftigte.

44. Mobile Krankenpflege Magdeburg GmbH

Die Unternehmen ist ein großer Versorgungsdienst im Bereich der Pflege mit 291 Mitarbeitern.

45. Otto GmbH & Co KG Kredit-Center Magdeburg.

Beim Otto Center Magdeburg sind derzeit 289 Mitarbeiter beschäftigt.

46. SKET GmbH

Das Magdeburger Traditionsunternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau hat aktuell 289 Mitarbeiter.

Azubildender Eric Pawlik poliert in der SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH in Magdeburg tonnenschwere Kegel für Brecheranlagen. Foto: ZB

47. Arbeiter-Samariter-Bund

Beim Regionalverband Magdeburg des ASB sind 287 Menschen angestellt.

48. IBM Client Innovation Center Germany GmbH.

Bei dem IBM-Softwarentwickler haben 279 Menschen einen Job.

49. snt-regiocom Customer Care SE

Am Standort Magdeburg des Call-Center-Dienstleisters sind 279 Menschen beschäftigt.

50. Christliches Gemeinschaftswerk GmbH

Die Firma ist für Speisenversorgung, Reinigung und Wäscheservice zuständig und hat 275 Mitarbeiter.

51. regiocom BPO Service GmbH

Bei dem Unternehmen sind 275 Mitarbeiter beschäftigt.

52. Nordlam GmbH

Bei dem Holzindustrieunternehmen gibt es derzeit 270 Arbeitsplätze.

53. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

Das Ministerium hat 268 Mitarbeiter.

54. IKEA

Bei der Magdeburger Niederlassung des schwedischen Möbelkonzerns arbeiten 260 Menschen.

Ikea-Einkaufswagen. Foto: dpa

55. Energie Mess- und Servicedienste GmbH

Die Firma beschäftigt sich mit Energieausrüstung und -lösungen in Magdeburg und hat 249 Beschäftigte.

56. Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Im Landesamt in Magdeburg sind 248 Mitarbeiter beschäftigt.

57. Capita Customer Services (Germany) GmbH

Das Unternehmen bietet unter anderem Customer Management und digitale Services und hat in Magdeburg 245 Mitarbeiter.

58. Stern Auto GmbH

Beim Mercedes-Benz-Partner in Magdeburg sind 244 Menschen angestellt.

59. En.plus GmbH

Der Heizungs- und Klimatechnikbetrieb in Magdeburg beschäftigt 243 Menschen.

60. Schweerbau GmbH & Co.KG

Die Firma bietet Gleisbau, Schienenbearbeitung, Tiefbau und Schweißtechnik, in der Niederlassung Magdeburg sind 243 Personen angestellt.

61. Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt.

Mit über 500 Bediensteten ist der Landesbetrieb BLSA größter Immobiliendienstleister und größter öffentlicher Bauherr des Landes Sachsen-Anhalt. In Magdeburg arbeiten 242 Menschen.

62. Friseur 2000 Beteiligungs GmbH

In den Geschäften, die zur Friseur 2000 Beteiligungs GmbH mit Sitz in Magdeburg gehören, arbeiten 238 Beschäftigte.

63. ReinEx Dienstleistungen GmbH

Der Hausreinigungsdienst in Magdeburg hat 238 Mitarbeiter.

64. Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg

Die Wohnungs­bau­gesell­schaft Magde­burg mbH (WOBAU) ist das größte Wohnungs­unter­nehmen in Sach­sen-Anhalt mit 238 Mitarbeitern.

Ein sanierter Wohnblock in der Otto-Baer-Straße. Foto: Magdeburg

65. Barmer

Die Krankenkasse hat in Magdeburg 237 Angestellte.

66. SAM Stahlturm- & Apparatebau Magdeburg GmbH

Der Industriearbeitgeber hat 233 Mitarbeiter.

67. Deutsche Post AG

Bei der Post in Magdeburg sind 232 Menschen beschäftigt.

68. Leibniz - Institut für Neurobiologie Magdeburg

Das Leibniz-Institut für Neurobiologie, das sich auch Zentrum für Lern- und Gedächtnisforschung nennt, ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit Sitz in Magdeburg und hat 232 Mitarbeiter.

69. Ministerium für Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung

232 Menschen haben im Ministerium einen Job.

70. Avedo II GmbH

In der Niederlassung Magdeburg des Call-Center-Anbieters sind 229 Menschen beschäftigt.

71. G+E GETEC Holding GmbH

229 Mitarbeiter sind derzeit bei der Getec angestellt.

72. Simon & Focken GmbH

Bei dem Anbieter für Prozess-Services arbeiten 227 Beschäftigte.

73. Dachser SE Logistikzentrum Magdeburg

Der Frachtspeditionsdienst in Magdeburg hat derzeit 218 Mitarbeiter.

74. STORK Umweltdienste GmbH

Das Entsorgungsunternehmen hat in Magdeburg 218 Mitarbeiter.

75.Dataport Anstalt öffentlichen Rechts

Dataport ist der IT-Dienstleister für die Verwaltung und hat 217 Angestellte.

76. Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF ist eine Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft. Das Institut hat seinen Sitz in Magdeburg mit 217 Mitarbeitern.

77. EBG gGmbH

Bei dem Bildungswerk sind in Magdeburger Hauptbetrieb 215 Menschen beschäftigt.

78. Rolls-Royce Solutions Magdeburg GmbH

Das Maschinenbauunternehmen hat in Magdeburg 215 Mitarbeiter.

79. Piening GmbH Zeitarbeit

Zeitarbeitsagentur beschäftigt in der Niedelrassung Magdeburg 213 Mitarbeiter.

80. Siba security service GmbH KA

Der Sicherheitsdienst hat in Magdeburg 213 Mitarbeiter.

81. PTB-Ingenieurbüro für Planung Magdeburg GmbH

Das große Ingenieurbüro beschäftigt 208 Mitarbeiter.

82. Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH

In den Kindereinrichtungen der Kita-Gesellschaft Magdeburg sind 202 Mitarbeiter angestellt.

83. DIEPA GmbH

Der Personalvermittler aus Magdeburg beschäftigt 201 Menschen.

84. Vitanas GmbH & Co. KGaA Senioren Centrum Elbblick

In den Magdeburger Pflege- und Senioreneinrichtunge der Vitanas arbeiten derzeit 201 Menschen.

85. T-Systems International GmbH

Die Niederlassung Magdeburg des Telekommunikationsunternehmens hat 191 Mitarbeiter.

86. Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG

Zur Lidl Vertriebs-Gmbh gehören in Magdeburg 190 Mitarbeiter.

87. Deutsche Telekom Kundenservice GmbH DTKS

Beim Kundenserverice der Telekom arbeiten in Magdeburg 189 Beschäftigte.

88. STRABAG AG Dir. Hannover/Sachsen-Anhalt

Das große Straßenbauunternehmen hat in Magdeburg 189 Mitarbeiter.

89. INDEPENDENT LIVING Stiftung BT IL Magdeburg

Die Stiftung betreibt unter anderem Kindereinrichtungen in Magdeburg mit 187 Mitarbeitern.

90. Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer techn. Systeme

Das Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung unter der Trägerschaft der Max-Planck-Gesellschaft und hat seinen Sitz in Magdeburg mit 186 Mitarbeitern.

91. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Direktion Magdeburg

In der Behörde arbeiten in Magdeburg 185 Beschäftigte.

92. Röstfein Kaffee GmbH

Der bekannte Kaffeehersteller hat in Magdeburg 185 Mitarbeiter.

Röstfein GmbH Magdeburg Foto: ZB

93. Securitas Sicherheitsd. GmbH & Co.KG

Der Sicherheitsdienst hat in Magdeburg 184 Mitarbeiter.

94. Ministerium der Finanzen

Das Ministerium hat 178 Mitarbeiter.

95. Ihr Friseur-Team GmbH

176 Mitarbeiter hat die Friseur-Team GmbH.

96. DAK-Gesundheit

Die Krankenkasse hat in Magdeburg 175 Mitarbeiter.

97. Ministerium für Arbeit Soziales und Integration

173 Menschen sind im Ministerium beschäftigt.

98. ALEXMENÜ GmbH & Co. KG

Das Catering-Unternehmen hat in Magdeburg 172 Angestellte.

99. Kinderförderwerk Magdeburg e.V Sonderkindergarten

Das Magdeburger Kinderförderwerk hat 172 Mitarbeiter.

100. RSN Gebäudereinigung und Dienste GmbH

Der Reinigungsdienst hat in Magdeburg 169 Angestellte.

Alle Angaben stammen aus Daten der Agentur für Arbeit, Stand 10.8. oder eigene Recherche.