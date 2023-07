Magdeburg - Klaus Schmidt (92) kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Der gebürtige Zerbster war vier Jahrzehnte lang als Volkspolizist tätig. Los ging es in Berlin. Dort lernte er 1951 seine spätere Ehefrau Hedwig kennen.

Als Patient im ehemaligen Volkspolizei-Krankenhaus in der Scharnhorststraße. Hedwig arbeitete dort als Krankenschwester. Ihre Wege sollten sich fortan nicht mehr trennen. Zur ersten Verabredung kam Klaus vier Stunden zu spät, wie er mit einem Schmunzeln erzählt. Aus dienstlichen Gründen.

Hedwig hat gewartet. Es sollte sich lohnen. Am 24. Juli 1953 heiraten die beiden. Sie haben 5 Kinder, 8 Enkelkinder und bereits 16 Urenkel zusammen.

Nach weiteren Stationen in Staßfurt, Aschersleben und Zerbst landet das Ehepaar schließlich in Magdeburg. Seit 2017 leben sie in der Seniorenresidenz Hopfenpark in der Salbker Straße.

Am Montag (24. Juli) hatten die Eheleute ihren 70. Hochzeitstag. Es ist die Gnadenhochzeit. Magdeburgs Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger gratulierte herzlich. Auch im Namen der Oberbürgermeisterin. Sie überreichte Blumen und ein kleines Präsent.

Hedwig Schmidt (92) konnte leider kurzfristig nicht am Termin teilnehmen. Doch für Anfang August ist ein großes Familienfest geplant.

Als schöne Erlebnisse aus den geteilten Jahrzehnten ruft der Ehemann – übrigens begeisterter Fußballer – die gemeinsamen Familienurlaube an der Ostsee und in den Bergen in Erinnerung. Was ist das Geheimnis für 70 glückliche Ehejahre? „Das ist ganz einfach“, sagt Klaus Schmidt. Auch wenn es einmal Streit gibt. „Niemals im Bösen schlafen gehen.“