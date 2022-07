Kaffeespezialisten im Einsatz – Bahro Kaffeevollautomaten, Verkauf, Service & Reparatur

Weiße Autos mit filigraner Aufschrift „Bahro Kaffeemaschinen“ - wem diese Autos auf den Straßen in Sachsen-Anhalt begegnen, der weiß, hier sind Kaffeespezialisten im Einsatz. Manchmal als Kaffeeboten, manchmal als Kaffeemaschinenretter, manchmal als Verkäufer. Egal auf welcher Mission, es geht immer um Kaffeegenuss in höchster Perfektion.

Die Premium Kaffeemaschine NEO erfüllt sämtliche Anforderungen und kommt nebenbei noch im edlen Design daher. Ausprobieren kann man die NEO in der Ausstellung von Bahro Kaffeemaschinen in Magdeburg.

Firmeninhaber Norman Bahro ist Kaffeegenießer mit Leib und Seele. Er kennt sich mit exklusiven Kaffeesorten aus sowie mit Kaffeevollautomaten und Siebträgermaschinen. Seine Leidenschaft ist sein Beruf. Seit über sechs Jahren geht es in der Firmenzentrale in Magdeburg, Alt Prester 84 um rundum Service, Reparatur und Verkauf. Die Zielgruppe: Privathaushalte, Gewerbetreibende, Hotels, Restaurants und Büros.

Doch was unterscheidet den regionalen Anbieter Bahro und sein Team von Großmärkten und Onlinehandel? „Ganze einfach“, erklärt Norman Bahro. „Wir fahren zum Kunden. Wir machen Hausbesuche und gehen in unserer Beratung genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Wir schlagen unterschiedliche Versorgungskonzepte vor und unsere Angebote sind transparent. Wir verstehen uns als regionaler, persönlicher Servicepartner. Unsere Kunden erhalten einen Rundumservice inklusive Wartung und Reparatur. Finanzierung und Leasing von Kaffeevollautomaten sind gängige Optionen, die gern in Anspruch genommen werden.“

Bahro Kaffeemaschinen in Magdeburg ist der regionale

Servicepartner rund um Kaffeevollautomaten und Siebträgermaschinen. Foto: Bahro

In der Ausstellung in Alt Prester 84 in Magdeburg können unterschiedlichste Kaffeevollautomaten getestet werden. Unter anderem die Marken:

Thermoplan

WMF Group

Jura

Bahro Eigenmarke

Dalla Corte

Reneka

Bei Reparaturen ist das Bahro-Team nicht an Marken gebunden. „Egal ob Jura, WMF, Thermoplan oder andere Kaffeevollautomaten, wir reparieren alles“, sagt Norman Bahro. „Für Privathaushalte gilt eine Reparaturpauschale. Gewerbetreibende werden nach Aufwand abgerechnet, da die Maschinen meist stärker beansprucht werden.“

Mehr Informationen gibt unter www.bahro-kaffeemaschinen.de oder telefonisch unter 0391 / 88 68 92 21.



Adresse & Öffnungszeiten

Bahro Kaffeemaschinen

Alt Prester 84

39114 Magdeburg



Mo, Mi & Fr: 07:00 - 15:30 Uhr

Di & Do: 07:00 - 18:00 Uhr