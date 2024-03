Die letzten Sporttage der Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg sind gezählt. Kann ein neues Gutachten dafür sorgen, dass sie nicht dem Verfall preisgegeben wird?

Kann ein Gutachten die Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg retten?

Magdeburg. - Einst war sie als „Hermann-Gieseler-Hölle“ bekannt. Weil die Handballer des SC Magdeburg unter dem prägnanten Dach des Denkmals große Siege errungen haben. Heute ist die Stätte großer Taten nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wenn in wenigen Wochen der Spielbetrieb und Schulsport in der neu gebauten Wolfgang-Lakenmacher-Halle am Lorenzweg beginnen, wird die stark sanierungsbedürftige Gieseler-Halle nicht mehr gebraucht. Ein Antrag der SPD-Fraktion im November 2023, den der Stadtrat mehrheitlich befürwortete, soll die geplante Leerstandsverwaltung verhindern. Die Verwaltung reagiert nun darauf und schlägt einen neuen Weg vor.