Viele Supermärkte in Magdeburg werden bestreikt: Was bedeutet das für die Kunden?

Es gibt wieder Streiks in Magdeburg und Burg in den Filialen von Kaufland, Edeka, Marktkauf und Ikea. Das kommt nun auf die Kunden zu. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Es wird am Freitag, 14. Juni, erneut gestreikt in Supermärkten in Magdeburg. Dies geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi hervor.

Betroffen von dem Streik sind Mitarbeiter der Filialen:



- Kaufland in Magdeburg

- E-Center in Magdeburg

- Ikea in Magdeburg

Außerdem betroffen sind Mitarbeiter von:

- Marktkauf in Burg

Mit den Streiks wollten die Beschäftigten laut Verdi ihrem Unmut gegenüber den Arbeitgebern Luft machen. Die Einzelhandelskonzerne hätten in den vergangenen beiden Jahren "gut Kasse gemacht und einen Rekordum­satz nach dem anderen eingefahren". Den Einzelhandelskonzernen sei offenbar nicht klar, dass ihr Kapital die Beschäftigten seien, die die Gewinne erarbeiteten und daran Anteil ha­ben wollten.

Entwarnung gibt derweil Kaufland über eine Mitteilung an die Kunden: Die bestreikten Filialen seien regulär geöffnet und stünden wie gewohnt für Einkäufe zur Verfügung.

Zugleich zeigt Kaufland Verständnis für die Streikenden. Die Streikmaßnahmen seien eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen, heißt es von Seiten des Unternehmens.