Kein Geld in Magdeburgs Stadtkasse für Reparatur am Sternsee

Seit Wochen ist der Sternsee in Magdeburg abgesperrt. Und bleibt es wohl noch lange: Es fehlt Geld für eine Reparatur am Geländer.

Der Böschungsbereich vom Sternsee an der Olvenstedter Chaussee ist derzeit mit einem Bauzaun abgesperrt. Grund dafür sind Mängel am Geländer, die behoben werden müssen.

Magdeburg - Der Bauzaun, der entlang des Böschungsbereichs vom Sternsee an der Olvenstedter Chaussee errichtet wurde, wird noch eine Weile das Bild am Steinbruch prägen. Dies ist auf Nachfrage von der Stadtverwaltung zu erfahren. Die Landeshauptstadt ist für den Sternsee verantwortlich und hat aus Sicherheitsgründen die Umzäunung aufstellen lassen. Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) bewirtschaftet die Böschungsbereiche. Ende vergangenen Jahres seien massive Mängel der Verkehrssicherheit des Geländers festgestellt worden, so Stadtsprecherin Kerstin Kinszorra gegenüber der Volksstimme.