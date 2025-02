Ein Kunde steckt eine Münze in einen Briefmarkenautomaten der Deutschen Post. Die Automaten haben in Magdeburg ausgedient.

Magdeburg. - Kaffee, Kaugummi, Kondome: Etliche Dinge lassen sich einfach und unkompliziert an Automaten ziehen. Inzwischen gibt es in Magdeburg auch Pizza und Eis per Knopfdruck. Doch während auf der einen Seite neue Ideen aus Automaten ploppen, werden sie andernorts in der Landeshauptstadt abgebaut. Briefmarkenautomaten gibt es nicht mehr. Und die Sparkasse hat ihre Münzeinzahlautomaten auch längst abgebaut. Das hat einen Leser frustriert zurückgelassen. Die Volksstimme hat bei Deutscher Post und Sparkasse nach den Gründen für die Rolle rückwärts gefragt.