Autodiebstähle stehen in Großstädten an der Tagesordnung. Mit welchen Tipps Besitzer ihre Fahrzeuge schützen können und was im Fall eines Diebstahls zu tun ist.

So schützen Sie ihr Auto richtig vor Diebstahl

Magdeburg - In 2023 wurde in Magdeburg fast jeden zweiten Tag ein Auto gestohlen: 177 Mal schlugen Diebe in der Landeshauptstadt zu. Etwa jeder dritte Diebstahl konnte dabei aufgeklärt werden.

Aber was können Autobesitzer tun, damit es erst gar nicht zum Diebstahl kommt? Die Polizei empfiehlt eine Kombination aus sorgfältigem Verhalten und technischer Ausstattung. Darunter fallen unter anderem folgende Tipps:

Wie schütze ich mein Auto am besten vor Diebstahl?

Parken an sicheren Orten: Beim Abstellen immer den Zündschlüssel abziehen, Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach vollständig schließen und das Lenkradschloss einrasten. Selbst kurze Abwesenheiten, wie beim Tanken oder Zeitungskauf, sollten nicht unterschätzt werden.

Keyless-Go-Systeme: Autos mit Keyless-Go-System sollten mit speziellen Aluminiumhüllen für den Schlüssel ausgestattet werden, um das Abfangen von Funksignalen zu verhindern. Alternativ kann das Komfortzugangssystem bei Bedarf deaktiviert werden.

Vorsicht bei Schlüsseln: Zweitschlüssel sollten niemals im Auto aufbewahrt und Schlüssel nicht in Gaststätten oder Umkleideräumen unbeaufsichtigt gelassen werden. Professionelle Diebe brechen auch in Häuser ein, um an die Schlüssel zu gelangen.

Was schreckt Autodiebe ab?

Parken an sicheren Orten: Hochwertige Fahrzeuge sollten nach Möglichkeit nicht auf der Straße, sondern in einer abschließbaren Garage abgestellt werden. Wenn das nicht möglich ist, ist es ratsam, gut beleuchtete und belebte Parkplätze zu wählen.

Technische Maßnahmen: Mechanische Sicherungen wie Lenkradkralle oder Parkkrallen sowie elektronische Wegfahrsperren und GPS-Tracking-Systeme erschweren den Diebstahl zusätzlich.

Was tun bei Diebstahl eines Autos?

Wurde ein Auto gestohlen, müssen entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Der ADAC empfiehlt, zuerst einmal zu prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Diebstahl handelt oder das Fahrzeug eventuell abgeschleppt wurde. Ein Anruf bei der Polizei kann helfen.

Stellt sich dabei heraus, dass das Auto gestohlen wurde, muss der Besitzer bei der Polizei Anzeige erstatten. Dabei nur diejenigen Angaben zum Fahrzeug machen, die der Besitzer auch wirklich weiß (beispielsweise Kilometerstand), keine Schätzungen. Kopien der Anzeige zur Vorlage bei der Versicherung und dem Straßenverkehrsamt unbedingt aushändigen lassen.

Was tun, nachdem der Diebstahl bei der Polizei gemeldet wurde?

Falls Handys oder sogar Kreditkarten im Auto gelassen wurden, sollten diese sofort gesperrt werden.

Der Diebstahl sollte außerdem bei der entsprechenden Versicherung gemeldet werden. Falsche Angaben können den Versicherungsschutz gefährden.

Weiterhin muss das Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt abgemeldet werden. Für die Abmeldung benötigen wird eine Kopie der polizeilichen Diebstahlsanzeige, Kfz-Brief und -Schein (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) benötigt. Spätestens sollte das 14 Tage nach dem Diebstahl geschehen, damit keine weiteren Kfz-Steuern und Versicherungsprämien anfallen.