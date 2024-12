KFC und Pizza Hut unter einem Dach: So steht es um die Eröffnung in Magdeburg

KFC und Pizza Hut planen ein gemeinsames Restaurant in Magdeburg.

Magdeburg - Die Nachricht, dass die US-Kette Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, nach Magdeburg zurückkehren wird, hatte im September 2023 für reichlich Freude bei deren Fans gesorgt. Davon gibt es durchaus einige in Magdeburg und Umgebung. Konnte man in den 1990er Jahren für einige Zeit im Florapark ein Restaurant des weltweit operierenden Fast-Food-Unternehmens besuchen, war das nach dessen Schließung bald nicht mehr möglich. Nun wollte KFC aber im City Carré wieder eine neue Filiale mitten in der Innenstadt eröffnen, wie angekündigt worden war.