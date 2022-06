Angst um deutsche Babys und Leihmütter in der Ukraine: Tausende Kinder sollen im Kriegsgebiet geboren werden

Magdeburg - "Uns sind die Hände gebunden." Sandras Stimme zittert am Telefon, als sie kurz ihre Situation schildert. "Wir wissen nicht, was mit unserem Sohn passiert." Dieses Baby sei ein absolutes Wunschkind, so die Magdeburgerin, die ihren vollen Namen nicht in der Öffentlichkeit lesen möchte. Nur unter dieser Bedingung hat sie dem Gespräch zugestimmt. Der Wunsch hat einen ernsten Hintergrund. Denn Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Ein Grund, warum Sandra und ihr Mann Moritz sich an eine Kinderwunschklinik in der Ukraine gewandt haben. Nun ist die Leihmutter nach ukrainischem Recht legal mit dem deutschen Baby schwanger. Noch zwei Monate, dann soll der kleine Junge, der einmal den Namen Milo tragen soll, das Licht der Welt erblicken. Was eigentlich ein Grund zur Freude sein sollte, wird in Kriegszeiten aber zum ernsthaften Problem.