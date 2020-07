US Sänger Huey Lewis und die Darsteller Michael J. Fox, Christopher Lloyd und Lea Thompson (von Links) bei der Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum der Filmreihe 2015 in New York. Die Filmreihe wird ab 30. Juli 2020 auch wieder in Magdeburg im Kino gezeigt. Foto: Jason Szenes/dpa

Die Kult-Filmreihe "Zurück in die Zukunft" wird in Magdeburg wieder auf der Kinoleinwand gezeigt. Die Filme erscheinen im Wochenabstand.

Magdeburg l Fluxkompensator, DeLorean und Hoverboard - bei diesen Begriffen wird jeder Fan der "Zurück in die Zukunft"-Filmreihe hellhörig. Vor 35 Jahren kam der erste Teil in die Kinos. Jetzt ist es wieder so weit. Im Magdeburger Cinemaxx wird die Zeitreise-Trilogie um Marty McFly und Doc Brown wieder auf der großen Leinwand gezeigt.

Der erste Teil wird am 30. Juli 2020 bis zum 1. August 2020 aufgeführt. Hinzu kommt eine Vorstellung am 3. August in der englischen Originalversion. Der zweite und dritte Teil folgen dann im Wochenabstand, ebenfalls mit jeweils einem Termin auf Englisch.

Die Filmreihe von Regisseur Robert Zemeckis mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd in den Hauptrollen hatte Mitte der 80er bis zu den 90er Jahren großen Erfolg an den Kinokassen und gilt heute als Kult. Auch das inoffizielle Titellied des ersten Teils, "The Power of Love" von Huey Lewis wird heute noch regelmäßig im Radio gespielt.