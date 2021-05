Kiosk am Barleber See in Magdeburg brennt wenige Stunden vor dem Saison-Start ab

In Magdeburg startet am Sonnabend die Freibad-Saison unter Corona-Bedingungen. Auch am Barleber See sollte ein Kiosk öffnen. Doch der ist mitten in der Nacht abgebrannt.

Die Spurensuche der Kripo ist vor Ort: Dieser Kiosk am Barleber See in Magdeburg ist in der Nacht zum 15. Mai 2021 abgebrannt.

Magdeburg - „Es ist eine Katastrophe“ sagt Melanie Röhl. Seit vier Jahren betreibt sie am Barleber See einen Kiosk direkt am Hauptstrand. Jetzt ist er abgebrannt. Dabei sollte am Sonnabend die Saison auch für sie wieder starten.

Angler hatten nach Informationen der Volksstimme den Brand gegen 1 Uhr bemerkt und die Feuerwehr informiert. Der Kiosk besteht vor allem aus Holz. Er brannte nahezu komplett aus. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen technischen Defekt handeln. Die Kriminalpolizei ist am Vormittag vor Ort und sichert Spuren. Laut Polizei liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Erst am Vortag hatte Melanie Röhl den Kiosk für den Saison-Start vorbereitet, alle Regale eingeräumt, Blumen am Häuschen gepflanzt. Jetzt der Totalschaden. Am Sonnabend wird es hier keine Gastronomie geben. Die Betreiberin versucht nun, für die kommenden Tage einen Bierwagen und einen Grill zu organisieren.

Unterdessen ist die Saison für die Badegäste gestartet. Seit 10 Uhr sind die Strandbäder Neustädter See und Barleber See geöffnet. Es gelten folgende Corona-Regeln:

Zugang erhält nur, wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann (PCR oder PoC-Antigen-Schnelltest), das nicht älter als 24 Stunden ist. Zudem erhalten auf Nachweis auch jene Personen Zugang, die seit mindestens zwei Wochen vollständig geimpft sind oder eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes vorweisen können, dass sie in den vergangenen sechs Monaten von einer Corona-Erkrankung genesen sind. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von diesen Beschränkungen ausgenommen.

ist in den Bädern nicht erforderlich. Ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder medizinische Maske) muss im Kassen- und Eingangsbereich sowie in allen geschlossenen Räumen (Toiletten) getragen werden.

Am 21. Mai gehen für alle Badegäste, Wasserhungrige und Erholungssuchende jeweils um 10 Uhr das Erich-Rademacher-Bad und das Freibad Süd an den Start. Das Carl-Miller-Bad öffnet am 27. Mai ebenfalls um 10 Uhr.