Kleines Winterwunder in Magdeburg: Erster Schnee fällt

In Magdeburg fiel der erste Schnee der Wintersaison 2021/22. Lang erfreuen konnte man sich allerdings nicht daran.

In Magdeburg bildete sich am 8. Dezember 2021 eine dünne Schneeschicht.

Magdeburg - Das war er also, der erste ernstzunehmende Schnee der diesjährigen Wintersaison. Wobei, richtig ernstnehmen musste man die paar Flocken, die am Morgen des 8. Dezembers 2021 auf Magdeburg rieselten, am Ende doch nicht.