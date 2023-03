Streik und Demo in Magdeburg Klimaaktivisten von Fridays for Future schmieden Allianz mit MVB-Beschäftigten

Fridays for Future ist am 3. März auch in Magdeburg aktiv. Zwei Demos sind geplant. Wo diese stattfinden und was die Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB mit dem Streik zu tun haben.