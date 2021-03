Im Magdeburger Gewerbegebiet Nord wird eine neue Photovoltaik-Anlage geplant. Mit dem Solarstrom daraus soll Wasserstoff gewonnen werden.

Magdeburg l Eine neue Solaranlage soll mitten im Rothenseer Industriegebiet entstehen. In der Nähe des Glindenberger Wegs liegt eine frühere Abraumhalde seit Jahren brach und soll nun für die Produktion von Wasserstoff, dem Antriebsstoff der Zukunft, genutzt werden.



Um die Anlage mit ihren circa 2800 Solarmodulen bauen zu können, muss zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Würde der durch die Paneele gewonnene Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden, wäre das nicht notwendig. Da er aber innerhalb des Industrie- und Gewerbeparks Mittelelbe (IGP) genutzt werden soll, muss der Stadtrat dem B-Plan zunächst seinen Segen geben.



Zapfsäule für Wasserstoff

An der Kreuzung August-Bebel-Damm/Glindenberger Weg wurde 2018 die erste Wasserstoff-Zapfsäule in Betrieb genommen. Ziel des Unternehmens ist es, Magdeburg zu einem wichtigen Standort in der Wasserstoffwirtschaft entwickeln. Der Wasserstoff soll dabei regenerative Energien speichern und sie mobil nutzbar machen.



Was die regenerativen Energieformen angeht, gibt es auf dem Gelände des IGP bereits ein Biomasse-Heizkraftwerk und eine Holzpelletfabrik, die Holz verarbeiten und so Energie produzieren. Die neue Photovoltaik-Anlage soll Solarenergie liefern, perspektivisch ist auch noch ein Windpark auf dem Gelände geplant.



Wichtiger Beitrag für Klimaziele

Aus dem so gewonnenen Biomasse-, Solar- und Windkraftstrom soll dann Wasserstoff durch den chemischen Prozess der Elektrolyse gewonnen werden. Im Vergleich zu elektrischer Energie lässt sich dieser unkompliziert speichern und kann bei Bedarf zum Beispiel in einem Verbrennungsmotor zum Antrieb von Lkw genutzt werden. Auch ein Schiff kann damit angetrieben werden. Das ist deshalb von Bedeutung, da es dabei helfen kann, die Schwankungen in der Solar- und Windkraftnutzung bei der Stromgewinnung auszugleichen, die durch Wetter oder Jahreszeiten entstehen.



„Der Ausbau der Wasserstoff-Wirtschaft in Magdeburg leistet einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und wird uns dabei helfen, die Klimaziele effizient zu erreichen“, hatte Oberbürgermeister Lutz Trümper bei der Vorstellung des Projekts im Vorjahr erklärt.



Verdacht auf Altlasten

Da sich die vorgesehene Fläche im Sondergebiet Hafen befindet, muss parallel zum B-Plan-Verfahren der Flächennutzungsplan geändert werden. Auch dies muss der Stadtrat zunächst auf den Weg bringen.



Auf der Fläche wurden bis 1962 Formsande und Asbestzement-Abprodukte abgelagert. Zwischen 1962 und 1991 erfolgte darüber hinaus laut Stadt die Ablagerung von circa 160.000 Kubikmeter Produktionsabfälle des Betonplattenwerkes sowie Baumischabfällen unbekannter Herkunft und Schlämmen aus Regenrückhaltebecken. Danach war sie Halde für Betonabbruch, seit 2003 ist sie ungenutzt. Sie gelt als Altlasten-Verdachtsfläche.