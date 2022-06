Knallbunte Kunst lockt nach Magdeburg-Buckau

Magdeburg - In der Magdeburger Brauereistraße, da wo Christoph Ackermann sein Atelier hat, zieren zahlreiche Graffiti die Wände an der Straße. Sehr passend, denn mit dem Sprayen fing damals für ihn und seinen Bruder Philipp alles an. Mit gerade einmal 13 Jahren entdeckten sie ihre Leidenschaft für Graffiti und dadurch schließlich ihre Liebe zur Kunst. Diese können Besucher ab dem 3. September 2021 in der Brauereistraße 4 vor Ort bestaunen. Hier stellen die beiden Ackermann-Brüder gemeinsam mit dem befreundeten Künstler Christoph Wüstenhagen Kunst mit Seide, Digital Artwork, Kunstdruck und Malereien aus.