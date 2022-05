Kneipp-Verein in Magdeburg: Reha-Gruppe hilft Betroffenen von Covid-19

Magdeburg - Mehr als 42.000 Mitglieder waren in den 162 Sportvereinen in Magdeburg zum Jahresbeginn gemeldet. So bilanziert es der Stadtsportbund. Gut 800 davon gehören zum Kneipp-Verein Magdeburg e. V. mit Sitz am Klaus-Miesner-Platz. Damit zählt der Verein zu den Schwergewichten.