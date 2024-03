Der Elbauenpark startet Karfreitag in die Jubiläumssaison. Der Familien- und Freizeitpark feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag.

Magdeburg - Ein Vierteljahrhundert Elbauenpark. Einst als Militärgelände genutzt ist der Familien- und Freizeitpark ein Besuchermagnet geworden, der zuletzt fast eine halbe Million Menschen im Jahr angezogen hat. Rückblickend kann man sagen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Andernorts sind nach Prestigeprojekten Anlagen in Vergessenheit geraten. Nicht so in Magdeburg.

Seit der Bundesgartenschau im Jahr 1999 ist das Gelände weiter gepflegt und weiterentwickelt worden. Auch wenn der Park noch immer Zuschüsse aus der Stadtkasse benötigt, so ist er dennoch ein wichtiges Kleinod in der Stadt. Für verhältnismäßig wenig Geld können Familien mit Kindern hier eine schöne Zeit verbringen oder verschiedene Veranstaltungen besuchen. Dieses Kleinod gilt es weiter zu bewahren.