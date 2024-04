Verkehr Kommentar zu den massenhaften Strafzetteln in Magdeburg: Bußgeld ist hier keine Lösung

Bei einer Kontrolle durch die Polizei sind in einer Straße in Magdeburg mehr als 100 Verfahren wegen des rechtswidrigen Parkens gegen Fahrzeughalter eingeleitet worden. Anwohner in der Wohnsiedlung äußern sich empört.