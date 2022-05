Kommentar zu Etappen im Tunnel Magdeburg: Beton gibt Sicherheit

In Magdeburg wird am Hauptbahnhof in einen neuen Tunnel investiert. Auch wenn die Arbeiten dem Zeitplan hinterherhinken - jetzt wurden wahre Etappenziele erreicht.

Die Randwege an der Tunneleinfahrt am Damaschkeplatz Magdeburg sind fertig. Jetzt wird aufgeräumt. In den kommenden Monaten wird die Fahrbahn gebaut.

Auch wenn die Fortschritte auf der Magdeburger Tunnelbaustelle erst einmal keine praktischen Auswirkungen für die normalen Verkehrsteilnehmer haben – dieser Tage werden auf der Großbaustelle am Hauptbahnhof so etwas wie Meilensteine gegossen. Meilensteine aus Beton und Stahl sind es, die die Grundstruktur des Tunnels komplettieren. Die Sohle ist es so, die dem Tunnel insgesamt noch mehr Stabilität verleiht und die neben der Fahrbahn auch die Lasten des Autoverkehrs tragen wird.

Erfreulich dabei ist nicht zuletzt, dass der Betonbau mit dem Gießen des letzten Stücks der Tunnelsohle im Zeitplan liegt. Denn der war ja einer der entscheidenden Faktoren, der die Kosten für das Großprojekt in den vergangenen Jahren hat in die Höhe schnellen lassen. Abgesehen von den noch nicht mit realen Zahlen unterlegten zu niedrig angesetzten Kosten während der ersten Überlegungen zum Tunnel haben sich die Kosten seit dem Baustart von knapp 100 Millionen auf mehr als 200 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Christian Fuß, Projektleiter der Landeshauptstadt für den Tunnelbau am Magdeburger Hauptbahnhof, ist zufrieden und hat schon die nächsten Aufgaben im Blick. Kamera: Martin Rieß / Schnitt: Samantha Günther

Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Tunnelsohle ist in diesem Zusammenhang auch die erleichternde Hoffnung berechtigt, dass die Zeiten böser Überraschungen vorbei sind. Dies gilt zum Beispiel mit Blick auf Planungsfehler - die Betonborhpfähle, aus denen sich die Seitenwände zusammensetzen, waren zunächst nicht ausreichend dimensioniert worden - oder auf unerwartete Hohlräume und Hindernisse im Untergrund - hinter den Wänden unterhalb des Bahngeländes mussten große Mengen an Material eingebracht werden, da hier beim Bau vor vielen Jahrzehnten die Löcher nicht verüllt worden waren - endgültig der Vergangenheit angehören.