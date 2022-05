Kommentar zur OB-Wahl in Magdeburg: Faire Chance und Blick nach vorn

Simone Borris (parteilos) holt bei der Stichwahl in Magdeburg die meisten Stimmen und wird neuer Oberbürgermeister.

Simone Borris (Mitte) gewinnt die OB-Stichwahl in Magdeburg.

Simone Borris wird neue Oberbürgermeisterin in Magdeburg. Dass mit ihr eine Parteilose an allen Mitbewerbern so deutlich vorbeiziehen würde, war noch vor einem halben Jahr nicht zu erwarten.