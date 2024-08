Wolfgang Schreiber hat mehr als 50 Lieder über Magdeburg geschrieben. Nun sucht er nach einem Komponisten, der seine Texte vertont. Mit einer künstlichen Intelligenz hat die Volksstimme erste Melodien komponieren lassen. So klingen sie.

Wolfgang Schreiber verfasst seit seiner Kindheit Gedichte und Geschichten über Magdeburg. Seine Eindrücke und Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte hat er in Heften und selbst gebundenen Büchern festgehalten.

Magdeburg - Mit einem zufriedenen Lächeln blättert Wolfgang Schreiber durch seine selbst gebundenen Hefte. Der 91-Jährige hält sie wie einen Schatz in den Händen, denn auf den Seiten hat er mehr als 50 Lieder festgehalten, die alle seiner Heimatstadt Magdeburg gewidmet sind.

Stolz schaut er auf die Zeilen, die im Laufe der Jahre entstanden sind, und erinnert sich an die Momente, die ihn inspiriert haben. Darin findet sich das Leben der Stadt, ihre Menschen, ihre Geschichte und ihre Schönheit.

Jede Seite erzählt eine eigene Geschichte, und alle zusammen ergeben ein musikalisches Porträt der Elbestadt, das Schreiber mit Liebe und Hingabe geschaffen hat.

Magdeburg bietet viel Inspiration für Geschichten und Gedichte

Für Wolfgang Schreiber war es nie schwer, so viele verschiedene Lieder über Magdeburg zu schreiben. Ganz im Gegenteil: Mit Begeisterung hat er über die Jahrzehnte hinweg einen ganzen Schrank voll mit Texten rund um die Landeshauptstadt gefüllt. „Magdeburg bietet unendlich viel Inspiration“, sagt er.

So schreibt er über seine Eindrücke vom Stadtteil Salbke, in dem er aufgewachsen ist, von magdeburgischen Redewendungen und über die Elbe. Jeder Text ist dabei eine wahre Liebesbekundung an die Lande

Nachdem er vor Jahren die französische Hauptstadt besucht hatte, schrieb er das Lied „Machteburch is mein Paris!“ und vergleicht darin unter anderem die Seine mit der Elbe oder Notre Dame mit dem Dom. Alle Lieder sind dabei in der magdeburgischen Umgangssprache geschrieben. Das sei ihm von Beginn an sehr wichtig gewesen. „Magdeburg hat eine wunderbare Sprache“, erklärt er.

Magdeburger sucht Komponist für seine Liedtexte

Doch es soll nicht nur bei den Texten bleiben: Derzeit sucht Wolfgang Schreiber nach einem Komponisten, der seine Liedtexte vertont. „Ich hoffe sehr, jemanden zu finden, der mir unter die Arme greift.“ Zwar habe er jedem Lied bereits eine eigene Melodie gegeben – doch dabei habe er sich an bereits bestehenden Liedern orientiert.

Jetzt möchte er gern neue Kompositionen erstellen lassen, damit aus den Texten Musik wird. Bislang hatte er einige seiner Lieder und Geschichten bereits in verschiedenen Alten- und Pflegeheimen der Stadt vorgetragen.

Die Volksstimme hat einen ersten Versuch gewagt und einem Songtext von Wolfgang Schreiber, „Machteburch is mein Paris!“, mithilfe einer künstlichen Intelligenz Melodien erstellen lassen:

Hören Sie hier eine mit KI erzeugte Version des Textes „Machteburch is mein Paris!“ in einer Dance-Punk-Version. (Made With Suno)

Hören Sie hier eine mit KI erzeugte Version des Textes „Machteburch is mein Paris!“ in einer Punk-Folk-Version. (Made With Suno)

Hören Sie hier eine mit KI erzeugte Version des Textes „Machteburch is mein Paris!“ in einer Reggae-Version. (Made With Suno)

Und auch mit 91 Jahren denkt Wolfgang Schreiber noch lange nicht ans Aufhören: Für ihn ist das Schreiben von Gedichten und Liedern ein wesentlicher Teil seines Lebens.

In Alten- und Pflegeheimen ist er noch unterwegs und hält Lesungen. Und abseits dessen erlebt er in Magdeburg auch heute noch immer wieder Neues, was ihn zu neuen Geschichten inspiriert.