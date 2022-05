"Gelbe Engel" in Magdeburg: So funktioniert die neue ADAC-Pannenhilfe für Radfahrer

Ab den 1. Juni bietet der ADAC bundesweit eine kostenlose Fahrrad-Pannenhilfe an: auch in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Wie viele "Gelbe Engel" in Magdeburg und Umgebung im Einsatz sind und wie dieser funktioniert, verrät uns der Verkehrsclub auf Nachfrage. Kritik kommt vom Fahrradclub ADFC.

Magdeburg - Einigen Radfahrern ist es wohl schon einmal passiert: Man tritt gerade gemütlich in die Pedale, genießt die Sonne und frische Luft. Doch plötzlich "zischt und pufft" es aus dem Reifen. "Verdammt einen Platten und nun?". Der ADAC will genau in diesem Bereich der Mobilität anknüpfen und sich erweitern. Ab Juni 2022 will der Verkehrsclub eine bundesweite Pannenhilfe für Radfahrer einführen - auch in Magdeburg. Doch wie ist das "Gelbe Engel"-Team hier aufgestellt und was sagt der für Pannenhilfe bekannte Fahrradclub ADFC zur neuen Konkurrenz?