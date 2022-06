Krieg: Schüler aus Magdeburg senden Zeichen für Frieden in die Ukraine

Magdeburg - „Jugendliche im Alter wie wir sind betroffen, Familien verlieren ihre Heimat. Das berührt mich sehr“, sagt eine 14-jährige Schülerin. Wie viele unter den über 240 Kindern und Jugendlichen der Schule an der Freien Straße in Magdeburg so fühlen, ist ungewiss. Es dürften angesichts des Kriegsgeschehens, das sich in der Ukraine immer weiter ausweitet, einige sein.