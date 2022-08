Krimi-Serie Dreharbeiten und Casting für Polizeiruf 110 in Magdeburg: Komparsen jeden Alters am Sonnabend gesucht!

Die Dreharbeiten für die Krimi-Serie "Polizeiruf 110" laufen bald in Magdeburg an. Doch es fehlen noch Komparsen. Wer Lust und Zeit hat, sollte am Sonnabend deshalb zwischen 10 und 15 Uhr zum Casting der Kinderschauspielschule Magdeburg gehen.