Ein 20-Jähriger ist in Magdeburg von zwei Unbekannten angegriffen und beraubt worden.

Magdeburg (vs) l Am 18. Juni 2020, gegen 1 Uhr, wurde einem 20-jährigen Mann von zwei unbekannten Tätern die Geldbörse gewaltsam entwendet. Darüber informierte die Polizei in Magdeburg. Danach habe sich der 20-jährige Magdeburger zu Fuß in der Bölschestraße aufgehalten, als er auf zwei männliche Personen traf. Das Duo sprach den 20-Jährigen an und fragte, ob er ein Handy habe.

Kurz danach umklammerte einer der beiden den 20-Jährigen und der andere forderte das Handy. Hierbei wurde der Magdeburger geschlagen, so die Polizei. Es gelang dem 20-Jährigen, sich aus der Umklammerung zu lösen, woraufhin die Täter sich mit der Geldbörse des Magdeburgers entfernten.

Beschreibung der Täter

Durch die Auseinandersetzung erlitt der 20-jährige Magdeburger leichte Verletzungen. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: circa 18 bis 20 Jahre alt, stämmige Gestalt, circa 170 Zentimeter groß; Täter 2: circa 17 bis 18 Jahre alt, schlanke Gestalt, lockige Haare, circa 170 Zentimeter groß. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.