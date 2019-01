Ein Zeuge hat in Magdeburg einen Raub beobachtet. Der Täter war mit einem Fahrrad mit Anhänger unterwegs.

Magdeburg l Zu einem Diebstahl von Portemonnaie und Rucksack kam es am Wochenende im Norden Magdeburgs. Am Morgen des 27. Januar 2019 beobachtete ein Zeuge, wie ein stark betrunkener Mann am Neustädter See stürzte und liegenblieb. Der hilflose Zustand des Mannes wurde dann von einer weiteren, unbekannten Person ausgenutzt. Dieser näherte sich dem am Boden liegenden Mann und zog ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Außerdem nahm der Täter dessen Rucksack mit.

Der Zeuge konnte den Dieb aufgrund der Dunkelheit nur vage beschreiben. Er soll 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein und ein Basecap sowie ein dunkles Kapuzenshirt getragen haben. Außerdem war er seiner Aussage nach mit einem Fahrrad mit Anhänger unterwegs.