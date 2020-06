Betrunken war ein 41-Jähriger in Magdeburg unterwegs. Nicht klug war, dass er nach einer Polizeikontrolle Sieg-Heil-Rufe skandierte.

Magdeburg (vs) l Der Polizei aufgefallen sind am Morgen des 27. Juni 2020 in Magdeburg ein 37-jähriger und ein 41-jähriger Radfahrer, obwohl sie kein Licht anhatten. Alkoholtests ergaben bei dem 37-jährigen ein Ergebnis von 2,3 Promille und bei dem 41-jährigen ein Ergebnis von 2,0 Promille.

Als die Beschuldigten aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurden, skandierte der 41-jährige gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten lautstark verfassungsfeindliche Parolen wie „Sieg Heil“. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden eingeleitet.