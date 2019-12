In Magdeburg hat ein Dieb einen Detektiv angegriffen. Das Opfer wurde verletzt.

Magdeburg l Im Allee-Center in Magdeburg kam es am Freitagabend, 20. Dezember 2019, zu einem Diebstahl. Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes beobachtete den Diebstahl eines Rasierapparates und sprach den 33-jährigen Mann aus Georgien an. Daraufhin griff der Täter den Mitarbeiter an. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Zuge des Handgemenges wurde der Ladendetektiv am Jochbein verletzt.