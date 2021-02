Einbruch: In Magdeburg haben unbekannte Täter eine Wohnung durchwühlt. Symbolfoto: Kzenon - Fotolia

Eine vierstellige Summe an Bargeld - das ist die Beute von Einbrechern in Magdeburg. Die Tat ereignete sich am 11. Februar 2021.

Magdeburg (vs) l Der Polizei bislang unbekannte Täter sind am 11. Februar 2021 zwischen 10 und 15.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Enckekaserne eingebrochen. Dabei durchwühlten die Täter die Räume und stahlen eine vierstellige Summe Bargeld. Die Polizei wertet die Spuren aus. Die Enckekaserne befindet sich im Westen Magdeburgs. Das Areal befindet sich an der Beimsstraße in Stadtfeld-West.

