Unbekannte haben in Magdeburg bei einem Wohnungseinbruch Geld und Schmuck erbeutet.

Magdeburg l Böse Überraschung für ein Ehepaar im Magdeburger Stadtteil Ottersleben, als es am Sonntagabend in die Wohnung zurückkehte. Unbekannte hatten in seiner Abwesenheit die Wohnräume der Erdgeschosswohnung durchwühlt. Das geschädigte Ehepaar hatte die Wohnung am Nachmittag verlassen. Als das Paar gegen 20.20 Uhr zurückkehrte, wurde der Einbruch festgestellt. Die unbekannten Täter hatten sich über ein Fenster Zutritt verschafft, teilte die Polizei mit.

Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Die Einbrecher erbeuteten Geld, Parfüm und Schmuck. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und wertet diese jetzt aus, teilte eine Sprecherin mit.