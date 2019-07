Einbruch in ein Haus. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Im Magdeburger Schroteblick ist ein Einbruchsversuch gescheitert. Täter kamen nicht in die Wohnung.

Magdeburg l Unbekannte Täter haben am Dienstag (30. Juli 2019) versucht, in Magdeburg in eine Wohnung einzudringen. Die Tat im Schroteblick muss sich zwischen 19 Uhr und 16.30 Uhr ereignet haben.

Gegen 16.30 Uhr hatte der 32-jährige Hausbewohner der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter versucht haben müssen, seine Hauseingangstür und seine Terrassentür aufzuhebeln. Als die Lebensgefährtin gegen 16.20 Uhr die Haustür aufgeschlossen hatte, stellte sie am Türrahmen eine Hebelspur fest. Daraufhin überprüfte sie das restliche Haus und stellte eine weitere Hebelspur am Rahmen der Terrassentür fest. Daraufhin informierte sie ihren 32-jährigen Lebensgefährten, der dann bei der Polizei den Einbruchsdiebstahl anzeigte.